وأضاف أن "الأمطار تسببت في دمار آخر وفيضانات أدت إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين",

وأفاد بأن السلطات الأفغانية قررت إغلاق طرق النقل المؤدية إلى هذه المنطقة بسبب الفيضانات الشديدة.

وتخضع معظم مناطق الإقليم لسيطرة طالبان، لذلك يصعب وصول السلطات إلى المتضررين لإمدادهم بالمساعدات، بل ويعد أمرا خطيرا.

وكانت الفيضانات الغزيرة هذا العام هي الأكثر حصدا للأرواح، لا سيما في إقليم باروان، إذ أسفرت عن مقل أكثر من 140 شخصا وإصابة 150 آخرين في عدة أقاليم.

