اليوم السابع
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مصرع شابين فى انقلاب سيارة بمياه بحر مويس بالشرقية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:21 ص
مصرع شابين فى انقلاب سيارة بمياه بحر مويس بالشرقية انقلاب سيارة بمياه ترعة ــ صورة أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شابان مصرعهما غرقا إثر سقوط سيارة بمياه بحر مويس بمحافظة الشرقية، بدائرة مركز ههيا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.
 

وكان تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة  ههيا بانقلاب سيارة بمياه بحر مويس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى فى مياه بحر مويس، وأسفر ذلك عن مصرع شابين أحدهما يدعى" أشرف ال"  مقيم قرية تليجة مركز كفر صقر، وصديقه، وتم استخراج الجثتين من قبل الإنقاذ النهرى، وبالعرض على  النيابة العامة،صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 


الشرقية

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