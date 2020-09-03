مركز جراحة الكلى بجامعة المنصورة يكرم العاملين لجهودهم فى مكافحة كورونا

الدقهلية _ شريف الديب

كرم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، اليوم العاملين به تقديرا لمجهودهم في مواجهة فيرس كورونا، أقيم التكريم بالمدرج الرئيسي بالمركز، بحضور الدكتور باسم صلاح، مدير المركز، والدكتور محمد أبو الغار، مدير مجمع العيادات الخارجية، ومحمد كيوان امين عام المركز.

وأثنى الدكتور باسم صلاح، مدير المركز، على جميع العاملين بالمركز والفريق الطبي دون استثناء، وتوجه لهم بالشكر الجزيل على مجهودهم الكبير أثناء مواجهة جائحة كورونا.

شمل التكريم العاملين بالمركز الرئيسي وفرع منية سمنود، ومجمع العيادات الخارجية بجيهان، وفريق الصحة المهنية، بقطاع الأمن على أن يتم تكريم باقي العاملين تباعا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.