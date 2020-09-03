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مراسم غسل الكعبة المشرفة مع التقيد بإجراءات احترازية بسبب كورونا.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:22 م
مراسم غسل الكعبة المشرفة مع التقيد بإجراءات احترازية بسبب كورونا.. صور أمير مكة خلال غسل الكعبة المشرفة
كتب هيثم سلامة

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قام الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، بـغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تمت المراسم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا من جانب من مراسم غسل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.


 
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على جانب أخر، أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعنايتهم الفائقة بالكعبة المشرفة، وحرصهم الدائم على عمليات صيانتها وترمميها، والاهتمام بنظافتها وتعقيمها وتوفيرها اقصى الإمكانيات والمعطيات التقنية والبشرية، وفقا لموقع وكالة شئون الحرمين. 

غسل الكعبة المشرفة (2)

جاء ذلك بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة مساء اليوم الخميس، والذي تشرّف به نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وشارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء، وسدنة بيت الله الحرام وجموع من المواطنين.

غسل الكعبة المشرفة (4)

وأضاف معالي الشيح السديس أن مراسم غسل الكعبة المشرفة هذا العام (1442 للهجرة)، خضعت لإجراءات احترازية مكثفة، نظرًا لما تواجهه المملكة العربية السعودية والعالم أجمع من انتشار لجائحة كورونا.

غسل الكعبة المشرفة (3)

وقال إن مناسبة غسل الكعبة المشرفة، إحدى مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة للكعبة المشرفة والحرمين الشريفين، وأن هذه المناسبة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية، وتطبيق ما جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على إجلال وتعظيم حرمتها ومكانتها وقداستها، وهذه السيرة سار عليها الخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم والأئمة والولاة عبر التاريخ، إلى أن وصلت هذا العهد الزاهر والمبارك الذي نشهد فيه عناية خاصة وفائقة بالكعبة المشرفة، والذي يجتمع معه الاهتمام والعناية الفائقة بسلامة الناس جميعًا، ومحاولة الحد من انتشار هذه الجائحة التي يعاني منها جميع العالم.

 

 

 


كورونا

مكة المكرمة

إمارة مكة المكرمة

الكعبة

غسل الكعبة

مراسم غسل الكعبة

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