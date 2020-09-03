محافظ كفرالشيخ يُشيد بمجهودات القومى للمرأة للتوعية فى المشاركة بالانتخابات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المرأة شريك أساسي، وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة، لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، خلال بيان اليوم الخميس، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكداً أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بكفرالشيخ، أنه تم عقد ندوة، تناولت عدة موضوعات، عن أهمية المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتوعية بأهمية إتباع الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حثّ الفئة المستهدفة للندوة وهي الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن وعددهم 25 رائدة.



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (1)



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (2)



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (3)



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (4)



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (5)



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (6)



مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (7)