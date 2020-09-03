اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ يُشيد بمجهودات القومى للمرأة للتوعية فى المشاركة بالانتخابات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:32 م
محافظ كفرالشيخ يُشيد بمجهودات القومى للمرأة للتوعية فى المشاركة بالانتخابات مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المرأة شريك أساسي، وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة، لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، خلال بيان اليوم الخميس، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكداً أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بكفرالشيخ، أنه تم عقد ندوة، تناولت عدة موضوعات، عن أهمية المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتوعية بأهمية إتباع الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حثّ الفئة المستهدفة للندوة وهي الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن وعددهم 25 رائدة.

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (1)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (1)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (2)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (2)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (3)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (3)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (4)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (4)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (5)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (5)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (6)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (6)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (7)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (7)

 

مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (8)
مجهودات فرع المجلس القومي للمرأة فى كفر الشيخ (8)

 

 

 

 

 

 


اخبار مصر

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

المجلس القومي للمرأة

محافظة

انتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يلتقى شباب حملة "لأني رجل" التابعة للمجلس القومي للمرأة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:36 م

المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية يختتم حملة" لأنى رجل"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:47 م

اليوم.. وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج فى زيارة للمجلس القومى للمرأة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:00 ص

وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج فى زيارة للمجلس القومى للمرأة غدا

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:27 ص

رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الشيوخ يلتقى برئيسة المجلس القومى للمرأة

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 03:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

محور المحمودية .. شريان جديد للحياة فى الإسكندرية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة