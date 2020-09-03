اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يتابع مشروع زراعة وإنتاج الزيتون فى منطقة أبو منقار .. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:32 م
محافظ الوادى الجديد يتابع مشروع زراعة وإنتاج الزيتون فى منطقة أبو منقار .. صور محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة وإنتاج الزيتون بأبو منقار
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، إحدي مشروعات الإستثمار الزراعي بمنطقة أبو منقار بالفرافرة، لزراعة وإنتاج الزيتون، والمقام على مساحة  400 فدان كمرحلة أولى من إجمالي 1000 فدان مستهدف زراعتها.

وأشاد المحافظ خلال بيان اليوم الخميس، بمعدلات الإنجاز بالمشروع الذي تم الإنتهاء من زراعة 75 ألف شجرة زيتون به حتي الآن، من إجمالي 145 ألف شجرة مستهدف زراعتها بنهاية مارس القادم بإجمالي إستثمارات تقدر ب 20 مليون جنيه، كما يستهدف المشروع إنتاج وتصنيع أنواع المخللات وزيت الزيتون بالمراحل المتقدمة من المشروع.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أجرى اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات بمركز الفرافرة، وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد إحدي مشروعات الإستثمار الزراعي المقام على مساحة 17 ألف فدان لزراعة أصناف النخيل ذات العائد الإقتصادي المرتفع كالمجدول والزغلول والحياني وغيرها.

وأشاد الزملوط بنسب نجاح المشروع والتي بلغت  97 ٪ بحجم إستثمارات يصل إلي 320 مليون جنيه، ويستهدف زراعة 70 ألف نخلة، تم زراعة 35 ألف نخلة منها حتي الآن وجاري إستكمال المستهدف حتي شهر إبريل القادم.

 

مشروع زراعة وإنتاج الزيتون بأبو منقار (1)
مشروع زراعة وإنتاج الزيتون بأبو منقار (1)

 

مشروع زراعة وإنتاج الزيتون بأبو منقار (2)
مشروع زراعة وإنتاج الزيتون بأبو منقار (2)

 

 

 


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