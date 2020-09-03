اليوم السابع
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محافظ القليوبية يعلن إلغاء الإجازات الأسبوعية للانتهاء من تطوير طريق شركات البترول

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:22 م
محافظ القليوبية يعلن إلغاء الإجازات الأسبوعية للانتهاء من تطوير طريق شركات البترول محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال التطوير بطريق شركات البترول، حيث يبدأ التطوير من نزلة كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص، إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة.

جاء ذلك بحضور كل من  الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبه السكرتير العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس محمد الشامي استشاري المشروع، حيث تفقد المحافظ مستجدات الأعمال واستعراض المعوقات والمشكلات التي تعترض إنجاز المشروع وتأخيره، كما شاهد أعمال التدبيش لترعة الإسماعلية ووضع طبقة الأساس تمهيدا لرصف الطريق وتوسعته وعمل أماكن إنتظار بشكل حضاري.

وخلال الجولة  كلف المحافظ، جميع المسئولين بإلغاء الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت والعمل طول الأسبوع لدفع الأعمال، وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للإنتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لاستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني.

كما تابع، البدء في تطوير ورصف الطريق البديل موازي لطريق 2 لشركات البترول، كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.

 

أثناء متابعة الأعمال

أثناء متابعة الأعمال

 

أعمال تطوير طريق شركات البترول
أعمال تطوير طريق شركات البترول

 

خلال جولة المحافظ
خلال جولة المحافظ

 

دفع الأعمال بالمشروع
دفع الأعمال بالمشروع

 

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول

 


اخبار القيوبية

طريق شركات البترول

تطوير طريق شركات البترول

الخصوص

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ترعة الاسماعيلية

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