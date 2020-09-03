محافظ القليوبية يتابع إزالة مخالفات البناء بـ3 مدن ويشدد على المتابعة الفورية

القليوبية إبراهيم سالم

شن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة أسوار وجمالونات ومباني خرسانية علي مساحة 10700م2، كلها بالمسلحات الخرسانية علي أرض وقف "كلهز خاتون" بمدينة الخصوص، كما تابع إزالة لأدوار لبرج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص علي مساحة 900م2 بشارع ترعة النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع المحافظ، إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها وشارع امتداد كوبري.

وشهد المحافظ أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينه الخصوص، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومن القيادات الأمنية اللواء أحمد السيد نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حسن نصار مساعد مدير الأمن لفرقة الخانكة، والعميد أسامة ندا مأمور قسم الخصوص.

وناشد المحافظ، المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وأضاف المحافظ، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.