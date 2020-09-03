محافظ الشرقية يتسجيب لإستغاثة مواطن طالب بالإفراج عن توك توك تحفظ عليه المرور

الشرقية _ إيمان مهنى

في لفتة إنسانية استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لإستغاثة مواطن قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطن فيها محافظ الشرقية بمساعدته لاسترجاع التوك توك الخاص به، حيث إنه مصدر رزقه ودخله الوحيد لإعالة أربعة من الأبناء، بالإضافة إلى ابنته المريضة بمشاكل في المخ وتعاني من عدم الحركة وتتلقي علاجاً بمستشفى منيا القمح العام، وذلك بعد أن قام رجال المرور بالتحفظ عليه لعدم التزامه بتعليمات المرور وسيره داخل مدينة منيا القمح بالمخالفه لقرار محافظ الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية، وفق بيان اليوم الخميس، أنه حريص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وأنه يتابع بنفسه مناشدات واستغاثات المواطنين الواردة عبر كافة حلقات التواصل الاجتماعي ويعمل جاهداً على إيجاد حلول فورية وجذرية لها.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف مدير إدارة المرور بفحص المشكلة والإفراج عن التوك توك الخاص بالمواطن، وتسليمه إليه دون توقيع أى غرامة مالية عليه، نظراً لظروفه الاقتصادية والمعيشية الصعبة وظروف ابنته المرضية والتنبيه على المواطن بعدم تكرار ذلك مجدداً إحتراماً لقرار المحافظ.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور كمكتب خدمة المواطنين وبوابة الشكاوى الإلكترونية والرقم المخصص عبر الواتس آب، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.