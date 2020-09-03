محافظ الشرقية يؤكد عدم وجود استثناءات فى إزالة التعديات على الأراضى

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عدة رسائل تحذيرية للمتعدين على الأرض الزراعية والمتقاعسين عن تقديم طلبات التصالح، قائلاً: لا استثناءات فى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بعد انتهاء مهلة التصالح المحددة فى 30 سبتمبر2020 .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر ومد يد العون مع قوات الأمن لتنفيذ الحملات المكبرتة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد، على نفقة المخالف وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

قال المحافظ، إن الفترة الحالية لن يتم السماح لأى شخص بالتقصيرفى أداء عمله وخاصة فى التعامل مع ملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل بكل حزم وقوة مع ملف التعديات على الأرض الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ،، قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بحملة مشتركة مع قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المبانى المقامة بالمخالفه بنطاق المركز، حيث قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بتنفيذ عدد 9 قرارات إزالة على مساحة 2180 متر مبانى بالطوب الدبش الأبيض، كما قامت الوحدة المحلية بالأخيوة بتنفيذ عدد 5 قرارات على مساحة 4625 متر مبانى بالطوب الدبش الابيض، ونفذت الوحدة المحلية بالظواهرية عدد 12 قرار على مساحة 1720 متر مبانى بالطوب الدبش الابيض، وأزالت الوحدة المحلية بالقصبى شرق عدد 29 حالة على مساحة 7850 متر مبانى بالطوب الدبش الابيض، وتم إزالة المخالفات حتى منسوب سطح الأرض وتم تسليم الأراضى إلى الجمعيات الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى، وذلك تاكيداً على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة مكبرة بنطاق المركز والوحدة المحلية بقرموط صهبرة بالتعاون مع مأمور مركز شرطة ديرب نجم، وقد تم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد ( 37 ) حالة بمساحة ( 2 ) فدان و ( 11) قيراطا و ( 3 ) أسهم ما يعادل 10346 م عبارة عن عدد ( 8 ) حالات تقنين أوضاع أراضى زراعية أملاك دولة ، و عدد ( 8 ) حالات أملاك دولة فضاء وشونة رمل وزلط واشجار ومحلات ومغسلة وكشك وعدد ( 15) حالة أراضى زراعية أملاك دولة تم استردادها لجهة الولاية ،و عدد ( 1 ) حالة سلم املاك دولة و عدد ( 2) حالة ملعب خماسى وعدد ( 2 ) حالة كافيه وعدد ( 1 ) حالة كافيه .

وفى سياق متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطه بلبيس، أسفرت عن إزالة عدد 3 حالات بمساحة 1950 مترا بقرية العيدروس تبع قرية بيرعمارة وعزبة العكام بالوحدة المحلية بأنشاص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع قسم شرطة القنايات بإزالة عدد 3 قاعات تصويرأفراح مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية، كما تم ازالة جزئية لكافى شوب مقام بجوار مستشفى القنايات وتمت الازالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.