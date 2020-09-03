محافظ أسيوط: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ الخطط في المواعيد المحددة

فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق الخطط الموضوعة في كافة المجالات خاصة القطاعات الخدمية منها لافتاً إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المرافق والبنية التحتية والفوقية والمناطق العشوائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشدداً على العمل على القضاء على أي شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية وتطوير تلك المناطق بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير لهم "حياة كريمة" ... جاء ذلك خلال اجتماع مجمع بالمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة ، والمهندسة رانيا مجدي مدير وحدة مركز المعلومات وشبكات المرافق""GIS ، والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة.

حيث ناقش محافظ أسيوط عددًا من المحاور والموضوعات التنموية والمشروعات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والخطة التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظة وتخدم قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة القادمة.

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهد في هذه القطاعات وتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط المستقبلية في المواعيد المحددة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيداً بما تم تنفيذه حتى الآن في هذه القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة وما سيتم خلال المرحلة القادمة والتي سوف تقدم خدمات متطورة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى التنسيق الذى يتم بين هيئات وشركات المرافق ومديريات الخدمية وشركات الإسكان ومديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز لحماية المرافق والبيئة والحفاظ على المال العام وإمداد مخططات المحافظة والمراكز وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق فوق وتحت الأرض لمشروعات البنية الأساسية ورصد التغيرات المكانية التي تحدث بالمحافظة فضلاً عن استمرار تنفيذ خطة الدولة في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير عدد من المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم استرداد 1000 متر مربع أملاك دولة خلال حملة مكبرة بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم وذلك ضمن الحملات التي تشنها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

كان اللواء دكتور حسين الحندي السكرتير العام للمحافظة قد ترأس حملة استهدفت إزالة مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرية المطمر بمركز ساحل سليم بمشاركة أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وتم تنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي