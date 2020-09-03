محافظة شمال سيناء تسجل "صفر" إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت شمال سيناء مجددا خلال الـ24 ساعة الماضية صفر إصابات ووفيات بكورونا، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورونا، وأنه تم تسجيل "صفر" حالات إيجابية، "صفر" حالات شفاء، "صفر" وفيات .

وإجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2 " حالة و36 حالة عزل منزلى وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 111 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 25 وإجمالى حالات الشفاء 353 حالة.

ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بصحة شمال سيناء حملة جديدة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض بحى الصفا جنوب مدينة العريش .

وأفادت الوحدة فى بيانها، بأن الحملة تمت تحت رعاية إدارة المتوطنة بمديرية صحة شمال سيناء .

وتم خلالها تغطية حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ، ومحطات الصرف الصحي فى حى الصفا والسلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

نفذ الحملة فريق برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، وضم كلا من مهندس محمود فايز، وكمال السيد والسيد السنوسي وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن و أحمد على ونافذ عبده مسلم.