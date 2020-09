متظاهرون يرشقون شرطة بلغاريا بـ البيض خلال اشتباكات فى صوفيا.. فيديو وصور

وقعت اشتباكات ومناوشات بين الشرطة ومحتجون خلال مظاهرة ضد الحكومة البلغارية فى صوفيا، حيث استخدم المتظاهرون البيض لرشق رجال الأمن، مساء اليوم، خلال تلك المناوشات، وفقا لصورة نشرتها وكالة الأنباء "رويترز".

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد آلاف البلغار أمام مقر البرلمان في صوفيا مساء الأربعاء في أحد أكبر الاحتجاجات حتى الآن خلال شهرين من المظاهرات التى تطالب باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

There are reports of heavy clashes between protesters and security forces in #Sofia, #Bulgaria, earlier this afternoon and throughout the evening. A “Grand National Uprising” has been organized against the government, expected to draw up to 200k people: pic.twitter.com/6MwTldpRdY