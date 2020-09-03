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متظاهرون يرشقون شرطة بلغاريا بـ البيض خلال اشتباكات فى صوفيا.. فيديو وصور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:29 ص
متظاهرون يرشقون شرطة بلغاريا بـ البيض خلال اشتباكات فى صوفيا.. فيديو وصور رشق شرطي بالبيض في بلغاريا
كتب محمد سعودي

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وقعت اشتباكات ومناوشات بين الشرطة ومحتجون خلال مظاهرة ضد الحكومة البلغارية فى صوفيا، حيث استخدم المتظاهرون البيض لرشق رجال الأمن، مساء اليوم، خلال تلك المناوشات، وفقا لصورة نشرتها وكالة الأنباء "رويترز".

رشق رجل أمن بالبيض في بلغاريا
رشق رجل أمن بالبيض في بلغاريا

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد آلاف البلغار أمام مقر البرلمان في صوفيا مساء الأربعاء في أحد أكبر الاحتجاجات حتى الآن خلال شهرين من المظاهرات التى تطالب باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

 

وخلال المظاهرة المناهضة للحكومة وقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة التى أطلقت على المحتجين رذاذ الفلفل واعتقلت كثيرين منهم. ورمى المحتجون مبنى البرلمان، الذي يخضع لحراسة مشددة، بالبيض والتفاح والقمامة، فيما قال قائد شرطة صوفيا جورجي هادجييف إن المحتجين هزوا سيارات الشرطة، وتعرض نحو 20 شرطيا لمادة مجهولة أطلقها عليهم المحتجون.

 

وتزامن هذا الاحتجاج الحاشد مع الجلسة الأولى للبرلمان بعد العطلة الصيفية، وسمى المتظاهرون احتجاجهم "الانتفاضة الوطنية الكبرى" للرد على خطة الحكومة لوضع دستور جديد.

ويتهم المتظاهرون بوريسوف (61 عاما)، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة، بالإخفاق في محاربة الفساد الذي يقوض حكم القانون ويفيد رجال الأعمال ذوي النفوذ في بلغاريا أفقر دول الاتحاد الأوروبي.

 

 

اشتباكات بين شرطة بلغاريا ومحتجين
اشتباكات بين شرطة بلغاريا ومحتجين

 

شرطة بلغاريا تلقى القبض على عدد من المحتجين
شرطة بلغاريا تلقى القبض على عدد من المحتجين

 

 


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