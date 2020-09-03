متظاهرون يرشقون شرطة بلغاريا بـ البيض خلال اشتباكات فى صوفيا.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

وقعت اشتباكات ومناوشات بين الشرطة ومحتجون خلال مظاهرة ضد الحكومة البلغارية فى صوفيا، حيث استخدم المتظاهرون البيض لرشق رجال الأمن، مساء اليوم، خلال تلك المناوشات، وفقا لصورة نشرتها وكالة الأنباء "رويترز".



رشق رجل أمن بالبيض في بلغاريا

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد آلاف البلغار أمام مقر البرلمان في صوفيا مساء الأربعاء في أحد أكبر الاحتجاجات حتى الآن خلال شهرين من المظاهرات التى تطالب باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

There are reports of heavy clashes between protesters and security forces in #Sofia, #Bulgaria, earlier this afternoon and throughout the evening. A “Grand National Uprising” has been organized against the government, expected to draw up to 200k people: pic.twitter.com/6MwTldpRdY

— The WannabeWonk (@PotempkinBrain) September 2, 2020

وخلال المظاهرة المناهضة للحكومة وقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة التى أطلقت على المحتجين رذاذ الفلفل واعتقلت كثيرين منهم. ورمى المحتجون مبنى البرلمان، الذي يخضع لحراسة مشددة، بالبيض والتفاح والقمامة، فيما قال قائد شرطة صوفيا جورجي هادجييف إن المحتجين هزوا سيارات الشرطة، وتعرض نحو 20 شرطيا لمادة مجهولة أطلقها عليهم المحتجون.

Große Demonstration vor dem Parlament in #Sofia / Bulgarien heute Abend. Tausende Menschen fanden sich im Zentrum der Stadt ein um den Rücktritt des Premierministers und des Generalstaatsanwalts des Landes wegen Korruption zu fordern. #Bulgaria #Bulgarienpic.twitter.com/PbU3hV6JyP

وتزامن هذا الاحتجاج الحاشد مع الجلسة الأولى للبرلمان بعد العطلة الصيفية، وسمى المتظاهرون احتجاجهم "الانتفاضة الوطنية الكبرى" للرد على خطة الحكومة لوضع دستور جديد.

ويتهم المتظاهرون بوريسوف (61 عاما)، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة، بالإخفاق في محاربة الفساد الذي يقوض حكم القانون ويفيد رجال الأعمال ذوي النفوذ في بلغاريا أفقر دول الاتحاد الأوروبي.

cops are taking somw protestors away in #Sofia #Bulgaria



Katso, mitä tapahtui käyttäjän @Crazy_Bulgarian lähetyksen Sofia, Bulgarian Anti-Government protest day 56 - Night protest - live on Youtube, Twitch, Dlive, Periscope and Brimehttps://t.co/kzLw6U3J8U

— 🐰 Hasen gegen die Arbeit 🛠️ (@sossupummit) September 2, 2020



اشتباكات بين شرطة بلغاريا ومحتجين