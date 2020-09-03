مبيعات تجزئة منطقة اليورو فى يوليو أسوأ من المتوقع

كشفت بيانات اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خالفت توقعات بزيادتها في يوليو وتراجعت عن الشهر السابق على الرغم من رفع القيود المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتصدرت مبيعات الأحذية والملابس موجة التراجع حيث سجلت انخفاضات في خانة العشرات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 1.3 بالمئة على أساس شهري وزادت 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادتها 1.5 بالمئة على أساس شهري و3.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر استقرت على أساس شهري وزادت 1.5 بالمئة على أساس سنوي، لكن مبيعات المنتجات غير الغذائية انخفضت 2.9 بالمئة على أساس شهري وسجلت ارتفاعا نسبته 0.5 بالمئة فحسب على أساس سنوي.

وهوت مبيعات المنسوجات والملابس والأحذية 10.6 بالمئة على أساس شهري و25.8 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات محطات الغاز والبنزين بنسب في خانة العشرات على أساس شهري في مايو ويونيو لكنها سجلت زيادة 4.3 بالمئة فحسب على أساس شهري في يوليو وتراجعت 10.8 بالمئة على أساس سنوي على الرغم من بدء موسم العطلة.