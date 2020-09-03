ماكرون يؤكد عزمه دعم الشعب العراقى بعد زيارته إلى بغداد

كتب محمد سعودي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شكره الشديد للرئيس العراقي برهم صالح لحسن استقباله في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه يدعم الشعب العراقي وسيعمل مع شركائه على تعبئة المجتمع الدولي لصالح بغداد.

وكتب ماكرون عبر تويتر مساء اليوم: "شكرا لك يا عزيزي برهم صالح وجميع السلطات السياسية على الترحيب بي في بغداد. تنتظرنا تحديات كثيرة وأريد أن أدعم الشعب العراقي. يمكنك الاعتماد على التزامي. سنعمل مع شركائنا على تعبئة المجتمع الدولي".

Thank you, dear @BarhamSalih and all the political authorities for welcoming me to Baghdad. Many challenges lie ahead and I want to support the Iraqi people. You can count on my commitment. Along with our partners, we will mobilize the international community. https://t.co/6FH3t7iseY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 3, 2020

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين العراق وفرنسا.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن تصريح الرئيس الفرنسي جاء خلال استقبال الحلبوسي له في بغداد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك.

ونقل البيان قول الرئيس الفرنسي -خلال الاجتماع- "حرصتُ على زيارة العراق، وهي زيارتي الأولى له بعد عدة زيارات وزارية، وذلك لنعبر عن دعمنا للعراق وللمرحلة التاريخية والديمقراطية التي يمر بها".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى تبني تنمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، مؤكدا ضرورة التعاون المستمر بين البلدين والسلطتين التشريعيتين لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال النواب باعتبارهم ممثلين سيُعبِّرون عن حاجة مناطقهم.

ولفت ماكرون إلى أن رئيس الجمعية الفرنسية سيتواصل مع سيادته لتنسيق التعاون بين البرلمانيين، من أجل الانطلاق بتطبيق الاستراتيجية في عموم مناطق العراق، مشيرا إلى أن فرنسا تدرك التحديات التي تواجه العراق، وهي إلى جانبه.

بدوره، أكد الحلبوسي دعم السلطة التشريعية للحكومة العراقية؛ من أجل المضي بخطوات التعاون المشترك بين البلدين، الذي ينعكس على مصلحة الشعبين الصديقين".