ماكرون يؤكد عزمه دعم الشعب العراقى بعد زيارته إلى بغداد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شكره الشديد للرئيس العراقي برهم صالح لحسن استقباله في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه يدعم الشعب العراقي وسيعمل مع شركائه على تعبئة المجتمع الدولي لصالح بغداد.

وكتب ماكرون عبر تويتر مساء اليوم: "شكرا لك يا عزيزي برهم صالح وجميع السلطات السياسية على الترحيب بي في بغداد. تنتظرنا تحديات كثيرة وأريد أن أدعم الشعب العراقي. يمكنك الاعتماد على التزامي. سنعمل مع شركائنا على تعبئة المجتمع الدولي".

Thank you, dear @BarhamSalih and all the political authorities for welcoming me to Baghdad. Many challenges lie ahead and I want to support the Iraqi people. You can count on my commitment. Along with our partners, we will mobilize the international community. https://t.co/6FH3t7iseY