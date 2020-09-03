قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة بالساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة

كتب محمد الجالى – محمد عطية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 465 لسنة 2020، بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.

وتضمنت المادة الأولي من القرار، يعاد تخصيص مساحة "47.07" فدان تقريباً "197751.26" م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في إقامة صرف صحي ومنطقة إدارية وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.



نص قرار الرئيس

وجاءت في المادة الثانية من القرار، أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولي.