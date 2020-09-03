اليوم السابع
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قافلة الأزهر الدعوية تبدأ أعمالها فى البحر الأحمر بزيارة الكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:12 م
قافلة الأزهر الدعوية تبدأ أعمالها فى البحر الأحمر بزيارة الكنيسة الأرثوذكسية جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استهلت قافلة الأزهر الدعوية الموفدة إلى مدينتى "الغردقة وسفاجا" بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعمالها اليوم الخميس، بزيارة "الكنيسة الأرثوذكسية" بالغردقة.
 
وكان فى استقبال أعضاء القافلة نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والقمص مينا عزير مسؤول العلاقات العامة، والقمص مرقص ميخائيل، كاهن كنيسة "ماري مينا"، الذين أشادو بحرص الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على دعم أواصر المحبة والأخوة، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك، بما يسهم في استقرار هذا الوطن وبناء نهضته وتقدمه.
 
كما قام أعضاء القافلة التى تضم مجموعة من العلماء والوعاظ والواعظات من جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بزيارة مجمع الأسرة، ودور الرعاية "الأحداث"، والنادى الاجتماعي بالغردقة، وجمعية "عمر بن الخطاب" لتنمية المجتمع بسفاجا، وألقوا خلال جولتهم محاضرات دعوية على أهالي البحر الأحمر.
 
وجاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان: "صفات الأسرة المسلمة السعيدة"، أكدوا خلالها على نقاط أساسية في تكوين هذه الأسرة وهي: حسن الاختيار، وضرورة أن تكون العلاقة قائمة على الحب والتعاون بين أفراد الأسرة، وأداء الحقوق والواجبات، والإرشاد والتوجيه بين أفراد الأسرة، فيما جاءت المحاضرة الثانية تحت عنوان:" دور الأخلاق فى بناء الأسر والأمم"، وتناولوا خلالها مفهوم التعامل مع الآخرين فى الصدق والأمانة وغيرها، كما تناولوا قضية "التنمر" وأسبابه وكيفية علاجه. 
 
 
وتأتى هذه القافلة  في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، وتواجدهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المعاصرة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يعد مكملا لدوره الدعوي والتعليمي.
 
القافلة الدعوية (1)
القافلة الدعوية
 
القافلة الدعوية (2)
القافلة الدعوية 

القافلة الدعوية (3)
القافلة الدعوية 

القافلة الدعوية (4)
القافلة الدعوية 

القافلة الدعوية (5)
القافلة الدعوية 

القافلة الدعوية (6)
القافلة الدعوية 
 
 

الازهر الشريف

البحر الاحمر

قافلة دعوية

الغردقة

شرم الشيخ

الكنيسة الأرثوذكسية

اخبار المحافظات

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