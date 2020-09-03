اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:33 م
خالد صلاح
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فيديو.. بشاير الخير عتبة جديدة لأهالى عشوائيات الإسكندرية.. مواطنون: الدولة أنقذتنا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:07 م
فيديو.. بشاير الخير عتبة جديدة لأهالى عشوائيات الإسكندرية.. مواطنون: الدولة أنقذتنا بشاير الخير

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تسعى الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن المصرى، من خلال تطوير المدن والقرى والتى تعد من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتعمل على إنجاز المشروعات فى كل المحافظات.
 
مشروع بشاير الخير 2 امتداد لمشروع بشاير الخير 1 الذى يقع فى منطقة غيط العنب فى كرموز وهى إحدى أقدم المناطق فى محافظة الإسكندرية وكانت المنطقة عشوائية غير لائقة للحياة للمواطن السكندري، وتحول الحلم إلى حقيقة، حيث توفر حياة كريمة ولائقة إلى سكان المنطقة.
 
 
ويتكون المشروع من 18 بلوك بإجمالى 20 عمارة وبها أربع مصاعد لكل بلوك وتشمل 990 وحدة سكنية مجهزة بالكامل من فرش وأثاث، لنحو 5 آلاف مواطن علاوة على ذلك يوجد مسطح تجارى بمساحة 14 الف متر يتكون من 208 محل تجارى بالإضافة الى 8 مولات تجارية.
 

بشاير الخير

غيط العنب

تطوير العشوائيات

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