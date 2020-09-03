فليسوف روسى: نريد قيصر وأب للروسيين.. وبوتين هو ذلك الشخص

كتب محمد شرقاوى

أبدى المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، موافقته على أن يظل بوتين في الحكم حتى النهاية، طالما أنه قادر على الحكم، معلقًا: "نريد أن يكون لدينا قيصرًا وأب للشعب، وبوتين هو الشخص المناسب لذلك".

وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TeN: "نرغب أن يكون في السلطة شخصية قوية، وبوتين هو هذا الشخص"، متابعًا: "بوتين هو الشخص الذي يؤدي وظيفة القيصر".

وأشار إلى أن ستالين لا تزال له شعبية جارفة في روسيا، لافتًا إلى أن أكثر من 70% من الشعب الروسي يؤمن أن بلادهم أوراسية مسيحية مستقلة، مؤكدًا أن روسيا لها حضارة وثقافة مستقلة.

وذكر الفيلسوف، أن غالبية روسيا تؤمن أن سيادتها هي القيمة العليا، وبوتين يحافظ على هذه القيم، لافتًا إلى أن جورباتشوف أضاع سيادة الاتحاد السوفيتي، معلقًا: "بوتين هو ذلك القيصر الذي نحتاجه".

وتحدث الفيلسوف الروسي، أيضا عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه "نقطة قوة لموسكو"، وسياسة الرئيس الروسي في التعامل مع الغرب، وأضاف أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته باستخدام الثورات الملونة، وأن أمريكا تعتبر المصدر الرئيسي للثورات الملونة أصبحت غير محصنة من ذلك النوع من الثورات.

وقال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إنهم يريدون قوى سياسية جديدة بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنها غير موجودة حاليًا، متابعًا: "لو جاء أحد الحكم غير بوتين ستتراجع روسيا إلى الخلف".

وأضاف "دوجين"، أن بوتين يحاول استعادة السيادة الروسية من خلال التعديلات الدستورية، متابعًا: "نظامنا السياسي يمر الآن بمرحلة انتقالية، وبوتين بدأ بوقف الانهيار الروسي وهو يبني الآن نظامًا سياسيًا جديدًا".

وأكد أن كل شيء الآن في روسيا مرهون بوجود بوتين، وأنه لا توجد أي ضمانات لخليفة بوتين، وهذا ما يقلقه، معلقًا: "نحن بحاجة إلى نظام سياسي يتوافق مع تقاليدنا التاريخية".