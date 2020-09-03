فحص 3910 طفلًا بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر أغسطس

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة ، تواصل توقيع الكشف الطبى على عدد من الأطفال حديثى الولادة ، ضمن مبادرة السمعيات وهى إحدى المبادرات الرئاسية والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد نادى ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة ، مشيراً إلى أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 3910 طفلًا حديث الولادة خلال شهر اغسطس الماضي .

وأكد وكيل الوزارة ، أن اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، وجه الإدارات الصحية بالمنيا، بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والعمل فى منظومة عمل متكاملة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية .

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير الرعاية الاساسية أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.