غرق طفل أثناء استحمامه فى ترعة أمام منزله ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه غرقا فى ترعة أمام منزله بقرية الجمهود التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وكان تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز الفشن ، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزى بوصول طفل يدعى " عمر يحيى سعد " 9 سنوات جثة هامدة من قرية الجمهود .

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، حيث تبين من تحقيقات المباحث أن الطفل كان يستحم فى ترعة أمام منزلة بالقرية ولعدم إجادته السباحة غرق فى مياه الترعة.

وقام الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى على المتوفى لبيان سبب الوفاة ، حيث تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة .