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غدا.. انطلاق مهرجان للدرجات بمشاركة وزير الشباب ومحافظ الشرقية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:19 م
غدا.. انطلاق مهرجان للدرجات بمشاركة وزير الشباب ومحافظ الشرقية صورة أرشيفية _ محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ينطلق في التاسعة صباح اليوم الجمعة، مهرجان للدراجات، تحت شعار "رياضتك متعتك"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والجهاز التنفيذي وقيادات المحافظة.

وتبدأ صفارة المهرجان من أمام قصر الثقافة، مرور لكوبري الإسكان، ومنها لميدان التحرير وشارع الجلاء ووصولا لميدان العبور وشارع الكورنيش حتى العودة لقصر الثقافة.

ويعقبها لقاء شبابي بحضور الوزير وقيادات المحافظة في قصر الثقافة، حتى صلاة الجمعة.

ومن المقرر أن يؤدي الحضور صلاة الجمعة في مسجد الفتح، ويأتي ذلك في إطار احتفالا محافظة الشرقية، بعيدها القومي الموافق 9 سبتمبر، الذي يواكب ذكري وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق.

 


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