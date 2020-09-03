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عامل كينى يفضح انتهاكات حقوق العمال فى قطر وعدم حمايتهم ضد كورونا..فيديوجراف

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:30 ص
عامل كينى يفضح انتهاكات حقوق العمال فى قطر وعدم حمايتهم ضد كورونا..فيديوجراف تميم
كتب:محمد إسماعيل

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تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوجراف يسلط الضوء على معاناة العمال الأجانب فى دولة قطر، حيث أشار إلى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذى وثق شهادات نحو 100 عاملا أجنبيا في مشروعات كأس العالم 2020.

وأشار الفيديوجراف الى أن مواقع إخبارية نشرت تفاصيل معاناة عامل كينى في إمارة قطر اشتكى من العمل 12 ساعة يوميا دون الحصول على أجازات، كما كشف تأخر صرف الرواتب لأكثر من 3 شهور وهو ما أغرقه فى الديون .

ونقل الفيديوجراف جانب من تصريحات المواطن الكينى أكد خلالها أن الرواتب ضئيلة للغاية والإدارة لا تدفع مقابل ساعات العمل الإضافية، بجانب أنهم يسكنون فى منازل تتضمن حمام لكل 15 عاملا ومطبخ مشترك لكل 60 عاملا .

وأشار إلى أن الشركات لا تصرف وسائل حماية ضد كورونا وأن العمال اضطروا إلى تسولها، كما قال العامل الكينى إن إصلاحات القوانين شكلية وان أرباب العمل فوق القانون.

 

 

 

 

 


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