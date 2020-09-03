طارق شوقي يشرح سبب رفض دخول طلاب الدبلومة الأمريكية الجامعة بأعمال السنة

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن البعض يطالب بدخول طلاب الدبلومة الأمريكية فى مصر الجامعات بدرجات أعمال السنة، أو ما يسمى بـ" gpa" وهذا أمر مرفوض من الدولة المصرية كلها، بداية من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، لأنه تقييم غير مكتمل خاصة بعد أن بحثت الوزارة الأمر وتبين أن هناك طلاب حصلوا على امتحان السات وحصلوا فيه على درجات مرتفعة، ومنتظرين دورهم حتى يحصل زملاؤهم على امتحان السات فليس من العدالة أن يتم مساواة من حصل على امتحان السات واجتهد، وبين من قرر تأجيله لآخر لحظة أو لم يستطع إتمامه، فقانونا لا نستطيع الاعتماد على درجات أعمال السنة دون امتحان السات.



وتابع وزير التربية والتعليم: هذا الشهادات ليست مصرية وإنما شهادات أجنبية مسئولة عنها جهات أخرى، وكل دولة لها شكل فى تقييم طلابها بسب أزمة كورونا، فالقرار الخاص بهذه الشهادات الأجنبية مسئولة عنها الجهة التى تدير الامتحانات، فمصر لا تضع الامتحان أو تنظمه، وحاولت الوزارة أن تتفاهم مع هيئة الامتحانات الأمريكية ولكنها رفضت إتمام الامتحانات فى مصر قبل مدة لا تقل عن 18 شهرا إلى أن يتم الانتقال من الورقى إلى الإلكترونى، مشددا على أن امتحان الـ" act" تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات والموافقة عليه.



وأوضح الوزير: أن أقرب امتحان سيكون فى سبتمبر الجارى ثم أكتوبر ثم نوفمبر، موضحا أنه تم زيادة عدد المراكز التى تعقد فيها الامتحانات وقدرتهم على استيعاب أعداد كبيرة،موضحا أن امتحان الـ" act" مشابه لامتحان السات فأى طالب استعد لامتحان السات يروح لامتحان الـ" act، والمجلس الأعلى سوف ينتظر درجات الطلاب فى امتحان الـ" act" لدخولهم فى التنسيق ونطلب من الطلاب أن التقدم للامتحانات يقتصر على الطلاب الأقرب إلى التخرج، والاعتماد للامتحان تم فى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى.



وشدد الوزير على أن امتحان الـ" act يقيس نفس المهارات، موضحا أن السات الغى بقرار من الجهة الأمريكية وامتحان البديل الـ" act أضيف بقرار من الدولة المصرية كمخرج للطلاب للطلاب لدخول الجامعة ولا نريد مطالبات بدخول الجامعات بدون امتحان لأنه يكون تقييم غير مكتمل وهذا أقصى ما نستطيع تقديمه لشهادة لا تعتمد فى مصر.









