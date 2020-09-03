اليوم السابع
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ضبط 850 شخص بتهمة التعدي على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة وقف البناء

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:24 م
ضبط 850 شخص بتهمة التعدي على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة وقف البناء إزالة التعديات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية 850 شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

 

 

 

 

 


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