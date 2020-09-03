ضبط 41 ألف لتر زيوت سيارات منتهية الصلاحية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 41 ألف لتر من زيوت محركات السيارات السابق إستخدامها داخل مصنع بالإسكندرية ،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع.

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (41200 لتر من زيوت محركات السيارات السابق إستخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها حفاظاً على البيئة والصحة العامة) داخل مصنع للزيوت المعدنية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وأكدت التحريات قيام المدير المسئول بتجميع زيوت محركات السيارات السابق إستخدامها المشار إليها وطرحها للبيع بالأسواق بعد تدويرها بإضافة بعض الكيماويات لتحسين اللون واللزوجة على أنها زيوت معدنية صالحة للإستخدام مما يحدث أضرار بالغة على محركات السيارات وخاصةً الحديثة منها .