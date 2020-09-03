صور .. حملات رش جماعى وضبط 1100 عبوة أدوية بيطرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، حملات لضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظورة الاستخدام بيطرياً، كما نظمت حملات لتحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحملات رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين ،وواصلت مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، كما شهدت القرى أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعى بالوحدات البيطرية بالنطاف، والحمراء ـتنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل الوزارة ، مدير عام الطب البيطري.

وتمكنت الحملة من ضبط محل ومخزن أدوية بيطرية ل "ع. ع. ع. ا" وبحوزته 1100 عبوة أدوية بيطرية بلاستيكية مدون عليها AD3E مجهولة المصدر، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم (1473) جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بيلا، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد محمد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والدكتور رامى محمد سلامة، رئيس قسم التفتيش، بالاشتراك مع إدارة التموين ببيلا، وجهاز حماية المستهلك.

كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 37700 طائر من الأمراض الوبائية ، بالإضافة إلى تطهير 8 أسواق ، و11رياشة، ومنح شهادة أمان حيوي.

رش الماشية وتحصينها بكفر الشيخ

رش الماشية وتحصينها بكفر الشيخ

رش الماشية وتحصينها بكفر الشيخ

رش الماشية وتحصينها بكفر الشيخ

رش الماشية وتحصينها بكفر الشيخ

رش الماشية وتحصينها بكفر الشيخ