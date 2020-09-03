صور.. ثقافة الأقصر تنظم سلسلة محاضرات حول "بر الوالدين" و"إدارة الأزمات" وورش فنية لدعم الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الإدارة السليمة فى إدارة الأزمات"، حيث أوضح الدكتور عبد التواب محمد منصور أن الأزمات والكوارث سنة كونية وطريقة التعامل مع الأزمات بأسلوب علمى فى الإدارة السليمة فى مواجهة الأزمات والإدارة السليمة لا تتوقف عند التخلص من الأزمة وتعامل مصر مع أزمة كورونا بأسلوب علمى، بينما عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "بر الوالدين" وتحدث الشيخ أحمد عبد المعبود إمام وخطيب بإدارة أوقاف القرنة عن أن بر الوالدين من أهم ما وصا به الله سبحانه وتعالي.

وفى نفس السياق أعد قصر ثقافة ارمنت محاضرة بعنوان "العلاقة التبادلية بين الذات والأخر"، وتناول فيها سيد صدقى تعريف الآخر وجوهر علاقة الآخر بالذات ومفهوم الذات والآخر وتولدهم لدى الفرد والعلاقة التبادلية بينهما، بجانب ذلك أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "دور الأم فى تماسك الأسرة" وأوضح محمد حنفي أن كل شئ أم، مصر أم الدنيا ومكة أم القرى والفلسفة أم العلوم ومكانة الأم فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ودور الأم فى تماسك الأسرة ومفهوم الأسرة وتوضيح الأمومة بالمعنى الواسع وأقوال ومأثورات عن الأم.

ونظم قصر ثقافة الأقصر الإجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي بدأ الأجتماع بقصة البوم صور للشاعر محمد مصطفى، ومقطع من رواية كأس روحية ألقاها الشاعر شعبان القاص، وألقيت قصيدة "ظنيت إن بعدك" للشاعر محمد فتحي، قصيدة "سوق خردة" للشاعرة سارة محمود، "قصة رحاب" للشاعر محمد باشا، بالإضافة إلى إقامة القصر عرض فني للتحطيب لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة مصطفي برعي وتدريب الفنان أحمد عبدالرازق.

فيما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسم حر بعنوان "التعبير عن الطبيعة" بإستخدام الألوان الفلوماستر نفذتها الأستاذة منى محمد على، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشب للفنان أحمد إبراهيم.



ثقافة الأقصر تنظم سلسلة محاضرات ثقافية حول بر الوالدين (1)



ثقافة الأقصر تنظم سلسلة محاضرات ثقافية حول بر الوالدين (2)