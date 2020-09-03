صعود هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 0.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2260.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 258.6 مليون سهم محققة ما قيمته 126.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2394 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والاستثمار بنسبة 1.70%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.78%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 4.31%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 82.9 مليون ورقة بقيمة 25.3 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن تعيين شركة بي إتش مباشر، كمزود لسيولة بناءً على موافقة سوق دبي المالي، يخول هذا المنتج الجديد شركة بي إتش مباشر التعامل مع مصدر الأوراق المالية المدرجة لتزويدهم بالسيولة، وفقاً لقواعد ولوائح السوق المالي.

وكانت أكدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، أن مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع (0.03) درهم للسهم الواحد عن نصف السنة المالية المنتهية في تاريخ 30 يونيو لعام 2020، يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلعية.

وكشفت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، حيث قرر تعيين الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، عبد الله صبحي عطاطره نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد الحمادي، أحمد الكيلاني، عبد الرحمن العفيفي أعضاء في لجنة التدقيق، عبد الله عطاطرة ومحمد الحمادي ووليد محمد أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت.