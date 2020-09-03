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صحة الغربية : الانتهاء من تطوير شبكة الغازات بمستشفى كفر الزيات .. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:40 م
صحة الغربية : الانتهاء من تطوير شبكة الغازات بمستشفى كفر الزيات .. صور تطوير شبكة الغازات بمستشفى كفر الزيات
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، الانتهاء من تطوير شبكة الغازات بقسم المبتسرين بالعيادات الخارجية بمستشفى كفرالزيات العام، وعودة العمل بالقسم مجددا، فى إطار خطة المديرية تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، باستعادة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى كفرالزيات العام.

وأشار الدكتور وليد جمال الصياد مدير مستشفى كفرالزيات العام، أن العمل بقسم المبتسرين بالمستشفى عاد مجددا، وتم استئنافه بشكل منتظم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والقيام بأعمال التطهير، والصيانة الخاصة بالقسم.

الجدير بالذكر أن مستشفى كفرالزيات العام بالغربية كان من أولى مستشفيات الجمهورية التى تم تحويل مع بداية جائحة فيروس كورونا، إلى مستشفى حجر صحى بالكامل، وتفريغها من الخدمات الطبية والعلاجية وتوزيع الخدمات الخاصة بها، على مستشفى إبيار المركزى وبعض المنشأت التابعة للصحة بمدينة كفرالزيات، لفترة استمرت نحو 5 شهور، حتى صدور قرار وزيرة الصحة بإعادة المستشفى لعملها الطبيعى بمافيها الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

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تطوير شبكة الغازات بقسم المبتسرين بمستشفى كفر الزيات

 

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تطوير شبكة الغازات بقسم المبتسرين بمستشفى كفر الزيات

 

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تطوير شبكة الغازات بقسم المبتسرين بمستشفى كفر الزيات

 


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