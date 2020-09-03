اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:28 م
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شحن 4500 طن ملح و2800 زجاج وتفريغ 5600 طن رخام وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:04 م
شحن 4500 طن ملح و2800 زجاج وتفريغ 5600 طن رخام وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة RAYES التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 105متر والغاطس 7 متر ، وذلك لشحن 4500 طن ملح من الميناء، كما استقبل الميناء السفينة RUTH التى ترفع علم انتيجوا ويبلغ طولها 88 متر والغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 2800 طن زجاج من الميناء.

واستقبل أيضا السفينه SAM.H التى ترفع علم بليز ويبلغ طولها 107 متر والغاطس 7متر وذلك لتفريغ 5600 طن رخام بالميناء، وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم 28 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة 

 


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