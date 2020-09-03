شئون الحرمين تستعد لغسل الكعبة المشرفة اليوم وسط إجراءات احترازية ..صور

كتب هيثم سلامة

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لغسل الكعبة المشرفة اليوم الخميس، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بعملية الغسل.



رئاسة شئون الحرمين تويتر

كعبة البيت الحرام طابت بالعبير وبالورود، وشذاها قد عم الوجود#الكعبة_المشرفة#المسجد_الحرام pic.twitter.com/rbhxQwBQ9z — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 3, 2020

وذكرت رئاسة شئون الحرمين عبر موقعها، أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بغسيل الكعبة المشرفة اليوم.





وأوضحت ، أنه جرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجاً بماء الورد، عناية بها وتطهيراً لها، وتتشارك جميع الإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عدد من الأعمال والمهام الخاصة بعملية الغسل.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة تتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية بالوجود أمام البوابات الرئيسية للدخول والمشاركة مع الجهات الصحية في عمليات الكشف الصحي المستمر بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس درجة الحرارة، وأيضاً إزالة العوائق التي تتسبب في خطر على سلامة الموجودين بالمسجد الحرام.

وجهزت وكالة الشئون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة سقيا زمزم عربات خاصة تم تجهيزها وتعقيمها لتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك خلال غسيل الكعبة المشرفة.

وتقوم إدارة التطهير باستخدام معدات خاصة تم جلبها لغسيل أرضية الكعبة المشرفة ذات جوده عالية ومواصفات خاصة، واستخدام أوانٍ خاصة يتم فيها خلط ماء زمزم المبارك بماء الورد الخالص ليتم نقله بعربات خاصة إلى داخل الكعبة المشرفة، وتوفير قطع قماشية لغسيل جدران الكعبة المشرفة، ومكيفات وإضاءات بمواصفات معينة.

يشار إلى أن أعمال غسيل الكعبة المشرفة ستتم اليوم في ظروف استثنائية ووفق إجراءات احترافية احترازية مشددة، بمتابعة وتوجيه من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.