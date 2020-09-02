اليوم السابع
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شؤون الحرمين تكثف عمليات تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة.. صور

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:12 م
شؤون الحرمين تكثف عمليات تعقيم ثوب وسلم الكعبة المشرفة.. صور تعقيم جدار الكعبة
وكالات

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كثفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، عمليات التعقيم والعناية الخاصة بسلم الكعبة وصحن المطاف وتعقيم ثوب الكعبة مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات التي تم جلبها بعناية خاصة للمسجد الحرام.
 
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عمليات التعقيم تتم في المسجد الحرام على مدار الساعة بفرق ميدانية مدربة ومخصصة وجهاز إشرافي متكامل مستخدمين أحدث التقنيات وأجود أنواع المعقمات للعناية بالمسجد الحرام.
 
وأكد الجابري، أن سلم الكعبة يتم تعقيمه بشكل دوري ومستمر كما يتم تعقيم ثوب الكعبة المشرفة بعناية فائقة وبمواد تعقيم خاصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
 
1
تعقيم جدار الكعبة 

2
الكعبة المشرفة

3
سلم الكعبة

4
سلم الكعبة

5
عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

 

 


المسجد الحرام

الكعبة

شؤون الحرمين

تعقيم

كورونا

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