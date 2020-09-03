زراعة الغربية تعلن توفير 330 طن تقاوى بطاطس بجودة عالية للمزارعين

الغربية - محمد طارق

أكد المهندس مسعد المتولى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى، أن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية، وفرت للمزارعين 330 طنا و250 كيلو تقاوى بطاطس مستوردة من جميع الأصناف هذا العام بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف "المتولى"، أن الجمعية تعمل على توفير 1500 طن تقاوى بطاطس للموسم القادم علاوة على تحقيقها أرباحا زادت عن العام الماضى بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع لأعضاء الجمعية برئاسة المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، وذلك للعرض على الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 3 سبتمبر 2020 بالمبنى الإدارى بمركز كفر الزيات .

وتم مناقشة تقارير ما حققته الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة، من تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف والكشف عن أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة، والتصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وكذا اعتماد حسابات الميزانية العمومية والأرباح والخسائر فى 30 يونيو 2020 .

وأضاف عبد الجواد، أن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج البطاطس والخضر والفاكهة بالغربية تبلغ مساحتها 2 فدان ونصف، ويوجد بها ميزان بسكول للتسهيل على المزارعين فى وزن التقاوى وأغراض أخرى، مضيفا أن الجمعية تمتلك ثلاجة لتخزين البطاطس سعتها 4 آلاف طن تقريبا وبها مظله معدنية حديثة تؤجر للمزارعين للانتفاع بها .

وأكد وكيل الوزارة من خلال الاجتماع أنه لا توجد أى مشاكل أو شكاوى من تقاوى البطاطس الموزعة فى العام السابق، كما شدد على أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمتابعة وتكثيف أعمال الجمعية لتقديم أفضل خدمة للمزارع والعمل على زيادة الموزع من التقاوى بالموسم القادم حتى لا يقع المزارع فى جشع التجار ورفع السعر .