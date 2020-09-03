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روسيا تسجل 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:45 ص
روسيا تسجل 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 114 حالة وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتصبح الحصيلة الإجمالية للاصابات فى روسيا، 1009995 إصابة منها 17528 حالة وفاة، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

وكانت روسيا قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 115 وفاة و4952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتبقى أرقام الاصابات والوفيات فى روسيا، فى معدلاتها اليومية. 

وأجرت روسيا، أكثر من 37 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، ولا يزال أكثر من 210.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 
 

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