رئيس مدينة المحلة يشكل لجنة متابعة دورية لمشروعات الرصف والصرف.. صور

الغربية - مصطفى عادل

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى نوابه بضرورة متابعة أعمال إنشاء المشروعات الخدمية بالمدينة ومراكزها، منها أعمال تجهيز وإعداد شارع نادى الصيد للرصف، حيث جاري رفع الطبقة السطحية وتمهيد الطريق وعمل السور الخارجي لمحطة المياه الموجودة في الشارع.

كما تم البدء في وضع طبقات السن بشارع سعد زغلول حيث سيتم رصفه بطول 800 متر بداية من قسم شرطة المحلة أول حتي منطقة سوق السمك.

كما يتم أعمال تجريف شارع الانتاج ورفع المخلفات قبل البدء في رصفه، وكذلك تطوير الجزيرة الوسطى بشارع وابور النور من خلال تركيب الانترلوك وعمل رسوم الجداريات واستراحات وأحواض زراعات.

يذكر أن شارع الجمهورية يشهد أعمال الصرف الصحي بإحلال وتجديد الخطوط من 9 بوصة الى 16 بوصة بطول حوالي 600 متر والتي من المنتظر أن تنهي مشاكل الصرف الصحي بالمنطقه قبل اعمال الرصف.