رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات.. صور

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بالمرور، اليوم الخميس، بتفقد قطاع توزيع كهرباء الأقصر لمتابعة تنفيذ التوصيات وخاصة ما يتعلق بنسب التحصيل وبحث شكاوى المواطنين.
كما عقد اجتماعًا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديرى الهندسات، وتم التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتقديم أعلى معايير الخدمة لهم، وتنشيط ومتابعة ورفع أداء أعمال التحصيل وحصر الفقد من خلال أعمال الضبطية القضائية ومراجعة عدادات المشتركين وبخاصة المصالح الحكومية والري الأهلي والانارة العامة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المصادقات شهريًا.
وأشار رئيس مجلس الادارة، إلى أهمية مراجعة العدادات المغلقة والمؤجلة والاستهلاكات الضعيفة على الطبيعة، وحصر التركمات والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم لتقسيطها بصورة مناسبة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات طبقاً للخطة الاستثمارية، لافتاً إلى أهمية أعمال الصيانة والعمل على تقليل زمن الانقطاع.
كما قام بزيارة هندستي كهرباء البياضية وغرب الأقصر بقطاع الأقصر، وحرص على بحث واصدار التعليمات الفورية لحل مشاكل المواطنين، وتفقد مخازن الحبيل الجديدة والتأكد من تطور العمل بالانشاءات بها، كما تابع الأعمال القائمة بورشة الإصلاح واعادة التأهيل بالحبيل وحث العاملين بالورشة على زيادة الجهد والاستفادة القصوى من جميع المهمات المرفوعة من الشبكة.
وكانت قد شهدت منطقة نجع عبادى بالكرنك شمال محافظة الأقصر، أمس الأحد، قطع فى وصلة سلك كهرباء من خط الضغط العالى "الأقصر – إسنا" بقوة 220 كيلو فولت، وسقطت فى مياه نهر النيل بالمنطقة دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين المواطنين، وعلى الفور أبلغ الأهالى رجال شرطة الكهرباء ومباحث الأقصر بالواقعة، وتم إتخاذ اللازم لإصلاح قطع الوصلة وحماية المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.
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