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رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:40 م
رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات.. صور رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات
الأقصر – أحمد مرعى

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قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بالمرور، اليوم الخميس، بتفقد قطاع توزيع كهرباء الأقصر لمتابعة تنفيذ التوصيات وخاصة ما يتعلق بنسب التحصيل وبحث شكاوى المواطنين.

كما عقد اجتماعًا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديرى الهندسات، وتم التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتقديم أعلى معايير الخدمة لهم، وتنشيط ومتابعة ورفع أداء أعمال التحصيل وحصر الفقد من خلال أعمال الضبطية القضائية ومراجعة عدادات المشتركين وبخاصة المصالح الحكومية والري الأهلي والانارة العامة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المصادقات شهريًا.

وأشار رئيس مجلس الادارة، إلى أهمية مراجعة العدادات المغلقة والمؤجلة والاستهلاكات الضعيفة على الطبيعة، وحصر التركمات والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم لتقسيطها بصورة مناسبة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ المشروعات طبقاً للخطة الاستثمارية، لافتاً إلى أهمية أعمال الصيانة والعمل على تقليل زمن الانقطاع.

كما قام بزيارة هندستي كهرباء البياضية وغرب الأقصر بقطاع الأقصر، وحرص على بحث واصدار التعليمات الفورية لحل مشاكل المواطنين، وتفقد مخازن الحبيل الجديدة والتأكد من تطور العمل بالانشاءات بها، كما تابع الأعمال القائمة بورشة الإصلاح واعادة التأهيل بالحبيل وحث العاملين بالورشة على زيادة الجهد والاستفادة القصوى من جميع المهمات المرفوعة من الشبكة.

وكانت قد شهدت منطقة نجع عبادى بالكرنك شمال محافظة الأقصر، أمس الأحد، قطع فى وصلة سلك كهرباء من خط الضغط العالى "الأقصر – إسنا" بقوة 220 كيلو فولت، وسقطت فى مياه نهر النيل بالمنطقة دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين المواطنين، وعلى الفور أبلغ الأهالى رجال شرطة الكهرباء ومباحث الأقصر بالواقعة، وتم إتخاذ اللازم لإصلاح قطع الوصلة وحماية المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات (1)
 
رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات (2)
 
رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات (3)

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