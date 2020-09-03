رئيس جهاز شئون البيئة تشرف على حملة لقياس نسبة عادم السيارات بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أجرت الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، زيارة بمحافظة الغربية، قامت خلالها بمتابعة أعمال منظومة السحابة السوداء، والتى تقوم بها وزارة البيئة وفروع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، كما تفقدت أعمال لجان قياس نسب العادم للسيارات يرافقها اللواء أشرف عبد المحسن مستشار الوزيرة لشئون الفروع.

وقام الدكتور أشرف أبو الفتوح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة بتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئة.

كما تعقد " ابو طالب" اجتماعا بالعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا لبحث أعمال المنظومة الخاصة بالمحاور المرورية ولجان المواقع والمعدات