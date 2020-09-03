اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يشدد علي استمرار الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسى الجديد

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:44 ص
رئيس جامعة بنها يشدد علي استمرار الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسى الجديد مجلس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، علي أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة والاستعداد للعام الدراسي الجديد بكل جدية من خلال إعداد خطة توعية للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة، مشيدا بالدور الذي قامت به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة.

جاء ذلك خلال رئاسة السعيد اجتماع الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، بحضور الدكتور رندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأحمد عبد الهادي مدير وحدة الازمات والكوارث بالمحافظة، وأحمد فتحي الأمين العام للهلال الأحمر بالقليوبية.

وأشار "السعيد"، إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية يجب أن تشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة وبالأخص المدن الجامعية من حيث تسكين الطلاب وفق إجراءات واشتراطات احترازية محددة، مشددا على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الاجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

من جانبها أكدت الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة، أن وحدة الأزمات والكوارث كان لها دور إيجابي خلال الفترة السابقة وتوعية العاملين والطلاب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الوحدة سوف تقوم بوضع عدة سيناريوهات وإعداد دليل إرشادي يوزع على الكليات لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة ومختلف الأزمات خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد وموسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وقال الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات، إن القطاع الطبي يشهد طفرة كبيرة في جامعة بنها، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات بالإضافة إلى قيام الوحدة بعمل حملات توعية لكافة كليات الجامعة من طلاب وإداريين وعمال خلال شهري يناير ومارس الماضي للتوعية بفيروس كورونا المستجد بمشاركة وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي.


جامعة بنها

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العام الجامعي

وحدة الازمات بجامعة بنها

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