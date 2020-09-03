وأشار "أديب" إلى أن اجتماعه مع النواب والكتل النيابية المختلفة بدا منه أن الجميع يريدون الإسراع بوجود حكومة يمكنها أيضا التعامل مع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، والبدء في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنان.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف: "قناعتي ورغبتي أن يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اختصاصيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ. واتفقت مع الرئيس عون على أن نبقى على تواصل، وإن شاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة".