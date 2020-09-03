اليوم السابع
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رئيس "إسلام فرنسا" يعتبر محاكمة إرهابيي هجمات يناير محاكمة للتطرف

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:59 م
رئيس "إسلام فرنسا" يعتبر محاكمة إرهابيي هجمات يناير محاكمة للتطرف حادث شارلى ايبدو
كتب : أحمد علوى

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قال غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة "إسلام فرنسا" فى حديث له مع إذاعة مونت كارلو الدولية، إن "محاكمة منفذى الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس في يناير 2015 هي محاكمة للتطرف الديني والتزمّت، وقد تكون دواء لأهالي الضحايا". 

وخلال حديثه للإذاعة ذاتها قال بن الشيخ "أحذر من أن المحاكمة التي تستهدف الفكر المتطرف قد تكون أيضا فرصة تستغلها بعض الدوائر السياسية التي تنتمي لليمين واليمين المتطرف، لتأجيج خطاب العنصرية ضد الإسلام والمسلمين". 

وكانت افتتحت في محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس الاربعاء، محاكمة المتهمين باعتداءات يناير 2015 الإرهابية في فرنسا، بعد أكثر من خمس سنوات على الاعتداءات الدموية التي استهدف صحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة ورجال شرطة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية (هايبر كاشير) وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا خلال ثلاثة أيام.

ويلاحق في هذا الملف 14 متهما بينهم ثلاثة سيحاكمون غيابيا، ويشتبه بتورطهم بدرجات متفاوتة بتقديم دعم لوجستي للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي منفذي الاعتداءات الإرهابية التي دشنت سلسلة من الهجمات الجهادية غير المسبوقة في البلاد. ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى العاشر من نوفمبر 2020.
 
 
 

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