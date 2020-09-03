اليوم السابع
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حملات تموينية موسعة على محطات الوقود والمخابز فى سفاجا .. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:44 م
حملات تموينية موسعة على محطات الوقود والمخابز فى سفاجا .. صور حملة تموين موسعة فى مدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، الحملة الموسعة التى شنتها إدارة التموين بسفاجا لتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز، وضبط المتلاعبين والخارجين عن القانون.

 

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا في بيان صحفى ، أن الحملة قامت بالمرور على العديد من محطات المواد البترولية للوقوف على صحة الأرصدة الموجودة بالمحطات، وعلى مدى توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، ومتابعة حركة المحطات في تداول هذه المواد والأرصدة المتبقية منها، وكذلك التزامها بالأسعار الجديدة ، مشيرة الى أنه تم أيضا المرور على عدد من المخابز البلدية للوقوف على مدى جاهزيتها ومدى توافر الخبز المطابق للمواصفات، وعدم وجود أي تكدس بهذه المناطق وتوافر الخبز بصفة دورية ومستمرة.

 

 

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