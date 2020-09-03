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حبس تاجر هيروين بجنوب سيناء 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:11 م
حبس تاجر هيروين بجنوب سيناء 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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قررت النيابة العامة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حبس تاجر هيروين بمدينة طور سيناء أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة سيناء تمكنت من ضبط وكر لبيع مخدر الهيروين بإحدى القرى التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء ، بلاغا من اللواء محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد وجود وكر لبيع المخدرات داخل قرية الوادى بمدينة طور سيناء ، وبعرض المعلومات على العميد هشام عبده رئيس مباحث المديرية تقرر تشكيل فريق بقيادة العميد محمد شفيق مفتش المباحث والعقيد محمد السخاوى رئيس مباحث قسم طور سيناء لضبط المتهمين

جرى إعداد كمين بإشراف النقباء محمد نجيب ومحمد طه، محمد الصاوى وتمكنت قوة وحدة المباحث من ضبط ( ع. ج . ع ) 53 سنة يدير مسكنة لبيع بقرية الوادى لبيع مخدر الهيروين وبحوزته 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالى حصيلة البيع وجهاز محمول للاتصال بالعملاء، القى القبض على المتهم ، وجرى إحالته الى النيابة العامة بجنوب سيناء.

 


جنوب سيناء

حبس تاجر هيروين

مباحث جنوب سيناء

اخبار الحوادث

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