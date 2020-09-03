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جوتيريش يوجه بضرورة إعادة النظر فى النماذج الاقتصادية التى ساهمت فى أزمة المناخ

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:42 م
جوتيريش يوجه بضرورة إعادة النظر فى النماذج الاقتصادية التى ساهمت فى أزمة المناخ أنطونيو جوتيريس
كتب هيثم سلامة

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وجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة إعادة النظر في بعض النماذج الاقتصادية التى فشلت وساهمت في أزمة المناخ، مشيرا إلى أن عام 2019 ثانى الأعوام حرارة على كوكب الأرض، وأن العام الحالي 2020 مرشحا بقوة للمنافسة من حيث ارتفاع درجات الحرارة.  

وكتب أنطونيو جوتيريس، عبر حسابه بموقع تويتر: "كان عام 2019 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق. قد ينافس عام 2020 درجات الحرارة تلك، حان الوقت الآن لإعادة النظر في النماذج الاقتصادية التي فشلت كثيرًا وساهمت في أزمة المناخ".

الامين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر

وفى وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن السياحة تضررت بشدة في الكثير من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ما أدى إلى إغلاق مواقع تراث ومزارات سياحية، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "السياحة هي مفتاح الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ولكن انخفاض الإيرادات بسبب COVID19 أدى إلى زيادة الصيد الجائر وتدمير الموائل وإغلاق العديد من مواقع التراث العالمي".

وقال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تصدر المزيد من التوصيات لمساعدة السياحة على الانتعاش من جديد وتخطى أزمة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أكد أن ثلث أطفال المدارس يعانون من صعوبة التعليم بعد اغلاق المدارس لمواجهة تفشي كورونا، وغرد جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "حقيقة أن ما لا يقل عن ثلث أطفال المدارس في العالم لا يمكنهم الوصول إلى التعلم عن بعد بعد إغلاق COVID19 لمدارسهم وهو أمر مقلق للغاية".


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