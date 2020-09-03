تموين المنوفية تحرر 104 محاضر خلال حملات مكثفة للرقابة على الأسواق

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 104 محاضر تموينية، تنوعت ما بين 44 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و60 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفات أخرى .

وأضاف "الجمال"، أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب محل حدايد وبويات بناحية كفر صناديد التابعة لمركز تلا، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم ضبط عدد (20) علبة ورنيش مجهول المصدر .

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.