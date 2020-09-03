تقرير إنجازات الطب البيطرى بالشرقية يكشف تحصين 1.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض

الشرقية-إيمان مهنى

استعرض الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية تقريراً ‏عن إنجازات المديرية خلال الفترة من 1 سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020م، أشار فيه إلى أنه تم تحصين 491 ألف و657 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 486 ألفا و 622 رأس ماشية ‏ضد حمى الوادى المتصدع، فضلا عن تحصين 188 ألفا و240 رأس ماشية ضد لقاح ‏جدرى الماشية، وتحصين 32 ألفا و439 رأس ماشية ضد جلد عقدى وجلدى أغنام، ‏وتحصين 103 آلاف و111 رأس ماشية ضد لقاح التسمم الدموى، وتحصين 130 ألفا و205 رؤوس ‏ماشية ضد طاعون مجترات صغيرة، ليصل إجمالى ما تم تحصينه لمليون و432 ألف و247 ‏رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها.‏

وللعمل على زيادة الثروة الداجنة والسمكية والنحل أوضح مدير مديرية الطب ‏البيطرى أن المديرية قامت بتقديم العلاج لـ 2 مليون و627 ألفا و 815 طائرا، وإجراء الفحص المعملى ‏لـ174 ألف و200 طائر وبلغ عدد المحصن 2 مليون و838 ألفا و75 طائرا.‏

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن ادارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالاشراف على عملات الذبح لعدد 52031 رأس ماشية ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقرى وضائن وماعز بالإضافة إلى ذبح ‏‏8 ملايين و971 ألفا و770 طائرا، وتحرير عدد 602 قضية ذبح خارج السلخانة وتقديم لحوم ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى مجال الوقاية والحماية من الأمراض المشتركة أكد مدير مديرية الطب ‏البيطرى أنه تم اختبار عدد 18 ألفا و406 رؤوس ماشية ضد مرض البروسيلا، وذبح عدد 45 ‏ابقار وعدد 11 جاموس وعدد 15 أغنام وعدد 8 ماعز، كما تم إختبار عدد 11 ألف و 99 ‏حيوان ضدد مرض الدرن البقرى وذبح 3 بقرات وجاموس، واعدام عدد 16 ألف و 141 كلب ضال، ‏وعدد 80 قطه، ومعالجة عدد 283 كلب وتحصين 1347 كلب، مشيراً إلى أنه ‏تم تنظيم عدد 1609 ندوة مختلفة بمراكز وقرى المحافظة لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور وكيفية الحفاظ عليها من ‏الأمراض لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كلية الطب البيطرى لتنمية المهارات العلمية لأطباء المديرية وكذلك مديرية الزراعة و معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق للتعاون مع لجان الحصر والتحصين للثروة الحيوانية وللتبادل العلمى و تنمية مهارات الفحوص المعملية لأطباء المديرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة الخدمات قامت بتنفيذ ( 36 ) حملة تفتيشية على عيادات ومعارض وشركات وسيارات بيع ومصانع الأدوية البيطرية من خلالها تم المرور على ( 97 ) موقع وتحرير ( 73 ) مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية و ضبط ( 30 ألف و 571 ) عبوة دواء بيطرى مخالف ( منتهى الصلاحية – مجهول المصدر – محظور إستخدامه بيطريا ) و إجراء 10 محاضر إعدام لمضبوطات من الأدوية المخالفة.

وتصدياً لجائحة كورونا أوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بالاشتراك مع مجالس المدن والاحياء بتنفيذ (47 ألفا و624) حملة رش وتطهير للمبانى الحكومية والأسواق والشوارع ودور العبادة و المبانى التابعة لمديرية الطب البيطرى بالشرقية و التطهير الشامل للقرى والعزب والكفور فى المحافظة و قدمت رسائل التوعية التثقيفية للعاملين بالمديرية.