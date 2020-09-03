تعليم المنيا توزيع الكتب على المدارس وصيانه 578 مدرسة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت إدارة المنيا التعليمية اليوم الخميس ، أنه تم توزيع الكتب على المدارس الإبتدائية والإعدادية بنسبة 75% من إجمالى الكتب قبل بداية العام الدراسى .

وقال محمد أبو العيون فى بيان له ، أنه تم صيانة 578 مدرسة ما بين إبتدائى وإعدادى وثانوى ، إلى جانب دخول 6 مدارس جديدة سبتم تشغيلها مع بداية الدراسة من بينها عزبة الإصلاح بالبرجاية وابراهيم بطهنا الجبل شرق النيل والمنيا الجديدة للتعليم الاساسى .

واضاف أبو العيون أن وزارة التربية والتعليم وافقت على مد فترة تلقى طلبات الالتحقاق برياض الاطفال حتى يوم 15 من الشهر الجارى ، حيث سيتم افتتاح 12 قاعة لتعليم اللغات لرياض الاطفال بالمدارس بحيث تستوعب الاطفال 5 سنوات فما فوق .

وأكد أبو العيون بأنه لأول مرة سيتم افتتاح مدارس tem للطلاب المتفوفين فى المراحل التعليمية ، وسيكون مقرها مدينة المنيا الجديدة ، وسيتم تشغيلها مع بداية العام الدراسى الجديد.