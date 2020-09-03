اليوم السابع
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تسمم 3 أطفال من أسرة واحدة عقب تناولهم عصير منزلى فاسد بطما سوهاج

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:38 ص
تسمم 3 أطفال من أسرة واحدة عقب تناولهم عصير منزلى فاسد بطما سوهاج سيارة أسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، 3 أطفال من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية كوم دائرة المركز مصابين بحالة إعاء وقىء " ادعاء تناول عصير فاسد، وتم حجزهم بالمستشفى للعلاج والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوصول 3 أطفال من أسرة واحدة، مصابين بحالة تسمم عقب تناولهم عصير منزلى فاسد، وتم تحويلهم لمستشفى طما المركزى قسم الاستقبال للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، والنقيب أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز، بوصول كل من، الطفل "فارس ح ع ف " 12 سنة تلميذ  ، والطفل " سيف ح ع ف " 8 سنوات تلميذ والطفل " آدم ح ع ف " عامين ويقيمون بناحية تحت الكوم دائرة المركز ، إلى مستشفى طما المركزى مصابين " بحالة إعياء وقيء " دعاء تناول عصير وتم حجزهم بالمستشفي .

بالانتقال والفحص وسؤال والدتهم المدعوه " ناهد ج ع ف " 39 سنة ربة منزل - وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة أبنائها عقب تناولهم مشروب " عصير " فاسد معد بالمنزل، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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