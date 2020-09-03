تركى آل الشيخ يسدد ديون بائعة جائلة سعودية ويلتزم بمستحقات منزلها

عماد صفوت

قرر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، مساعدة السيدة البائعة الجائلة في السعودية، والتي أظهرت موقفاً انسانياً مع مواطن سعودي، حيث أنها بائعة جائلة تبيع "الطعام" هي وابنتها في الشارع، ليصل إليها أحد المواطنين، ويطلب منها أنها تطعمه، خاصة أنه لا يمتلك الأموال حتى يأكل، مؤكدا لها أنه لا يملك حتى أموال البنزين لسيارته.

وبالفعل بادرت السيدة العجوز بإنسانية شديدة، وقالت له "تعالى يا ولدى ، الدنيا لسه بخير، وقدمت له من الاكل التي تبيعه، وفى نفس اللحظة ، كان صديقه في السيارة يصور تلك المقطع، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تفاعل مع تلك القصة رواد السوشيال ميديا بطريقة سريعة، وانتشر المقطع مثل النار في الهشيم.

وشاهد المستشار تركى ال الشيخ تلك المقطع، لينتفض بسبب إنسانية السيدة العجوز، وقرر أن يساعدها ويصرف لها مبلغاً مادياً، بالإضافة إلى تسديد كل ديونها، فضلا عن دفع مستحقات منزلها ، خاصة أنها سيدة لا تملك من المال للمعيشة، لاسيما أن تلك القصة يقشعر لها الأبدان ويتعلم منها الكثير .

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، استجاب، لدعوات متابعيه، بمساعدة الرجل السعودى البسيط عبد الله الفقيرى، والذى يعمل حطابا منذ أكثر من 30 عاما، حيث أهداه تركى سيارة جديدة رغبة منه فى تحسين حالته المعيشية.