ترامب يهاجم نانسى بيلوسى: هل يريد أحد رئيسة لمجلس النواب تقع فى الفخ بسهولة؟

كتب هيثم سلامة

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعد خرقها الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا خلال زيارتها إلى صالون لتصفيف الشعر.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" قالت المجنونة نانسي بيلوسي إنها "نصب لها فخا" من صاحبة صالون التجميل عندما فتحت الصالون بشكل غير صحيح ولم ترتدى كمامة!. هل يريد أى شخص رئيسًا لمجلس النواب يمكن أن ينصب له الفخاخ بسهولة؟".



ترامب تويتر

وكانت ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسي على انتقادها بسبب زيارتها الأخيرة لصالون تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو، حيث ظهرت وهى لا ترتدى قناع الوجه، وهذا يعد انتهاكا واضحا لإرشادات المدينة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات من داخل الصالون رئيسة المجلس وهى لا ترتدى "الكمامة" بعد فترة وجيزة من غسل شعرها.

وقال مكتب بيلوسي إنها استمعت إلى إرشادات موظف صالون حول الاحتياطات اللازمة، لكن هذا الموظف كان مخطئًا بشأن الإرشادات الصادرة حديثًا في المدين ووصفت المتحدثة الديموقراطية الحادثة بـ "الفخ" وطالبت باعتذار من الصالون.

وأكد المتحدث باسم بيلوسى، درو هاميل، فى بيان، أن بيلوسى كانت تتبع الإرشادات التى يقدمها الصالون نفسه، وأضاف أن بيلوسى ترتدى دائما الكمامة وتلتزم بإجراءات كورونا المحلية، وأكد أن عضوة الكونجرس في كاليفورنيا لم تدرك أنها تخرق قواعد الوقاية من الفيروسات في مدينتها.

وأضاف: "عرض هذا العمل على رئيسة المجلس أن تأتي يوم الإثنين وأخبرت أن المدينة تسمح لهم بالحصول على عميل واحد في كل مرة في المكان" ، موضحًا: "امتثلت بيلوسى للقواعد كما قدمتها لها هذه المؤسسة. "